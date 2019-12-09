Названы сроки появления фирменной системы Huawei в смартфонах

По словам господина Чэн Лу, случится это уже в 2020 году. При этом он отдельно подчеркнул, что Harmony ни в коем случае не призвана заменить Android, так как мобильная операционная система Google все еще является предпочтительной операционной системой для Huawei. Также глава компании рассказал, что большинство смартфонов собственного производства Huawei так и будет поставляться именно с ОС Android на борту.

Напомним, что при этом совсем недавно старший вице-президент Huawei по связям с общественностью Джой Тан официально заявил о том, что HarmonyOS имеет меньше строк кода, но при этом является более защищенной операционной системой в сравнении с Android.