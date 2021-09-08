Названы сроки появления рекордной 576 Мп камеры для смартфонов от Samsung

В то время, как Apple продолжает довольствоваться 12 Мп камерой, Samsung уже в ближайшие четыре года намерена представить решение, превышающее 500 Мп, пишет SlashGear. По крайней мере, именно 2025 год указывается в качестве дедлайна.

При этом часть экспертов считает, что южнокорейскому гиганту стоит уделять меньше времени «мегапикселям» и больше технологиям, стоящим за камерой и фотографиями.

И в подобных замечаниях есть смысл. Та же Google использует в своих новейших смартфонах модуль, дебютировавший в Pixel 2, вышедшем ещё в 2017 году. Но несмотря на это, от модели к модели качество фото становилось лучше. Исключительно за счёт работы алгоритмов.