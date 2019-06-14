Названы сроки запуска флагманов Samsung, Apple и Google

Речь идёт о следующих флагманских устройствах компаний Samsung, Apple и Google. Так, в конце августа начнутся продажи фаблета со стилусом Samsung Galaxy Note 10. Вероятнее всего, анонс состоится 10 августа, а в магазинах смартфон появится на третью неделю месяца.

Новая линейка iPhone дебютирует тоже в первой декаде сентября, а в продажу поступит в конце сентября — на третью или четвёртую неделю. И, наконец, Google Pixel 4 ожидается в середине октяюря 2019 года.