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Названы сроки запуска флагманов Samsung, Apple и Google

Смартфон Samsung Galaxy Note 10 выйдет в конце августа, а iPhone 11 — в конце сентября

В сети появился план по выпуску смартфонов американского оператора Verizon. В нём раскрываются сроки поступления в продажу самых ожидаемых смартфонов второй половины 2019 года.

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Речь идёт о следующих флагманских устройствах компаний Samsung, Apple и Google. Так, в конце августа начнутся продажи фаблета со стилусом Samsung Galaxy Note 10. Вероятнее всего, анонс состоится 10 августа, а в магазинах смартфон появится на третью неделю месяца.

Новая линейка iPhone дебютирует тоже в первой декаде сентября, а в продажу поступит в конце сентября — на третью или четвёртую неделю. И, наконец, Google Pixel 4 ожидается в середине октяюря 2019 года.

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