Названы сроки запуска складного смартфона и следующего флагмана Huawei

На прошедшей в России встрече с журналистами, посвящённой сотовым сетям пятого поколения 5G, компания Huawei приоткрыла завесу тайны над планами по выпуску смартфонов.

До конца июня на полках прилавков в некоторых регионах появится смартфон Huawei Mate 20X 5G, а складной смартфон Mate X с гибким дисплеем и поддержкой 5G планируется выпустить в сентябре. Также в самом конце года, в декабре, ожидается представитель новой флагманской серии Huawei Mate 30, тоже с поддержкой 5G.

Смартфоны серии Huawei Mate 30 с поддержкой 4G должны начать продаваться раньше — в октябре-ноябре текущего года.

Отметим, что Huawei отложила запуск собственного складного смартфона из-за неудачи Samsung. Компания решила так, чтобы не повторить печальной судьбы главного конкурента — Samsung Galaxy Fold. Теперь Mate X можно ждать только в сентябре, тогда как изначально планировалось, что он появится на полках магазинов в июне.