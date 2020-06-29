Названы три самых продаваемых смартфона в Москве после карантина

Так, в период с 9 по 22 июня продажи смартфонов, по сравнению с показателем, зафиксированным в аналогичный период 2019 года, выросли на 14% в штуках и 32% в деньгах. Для сравнения, продажи на отечественном рынке в целом, не учитывая столицу, увеличились всего на 9% в штуках и на 15% в деньгах.

Самыми востребованными смартфонами по количеству продаж стали три модели, в числе которых два смартфона южнокорейского гиганта Samsung Galaxy A51 и Samsung Galaxy A10, а также Apple iPhone 11 128ГБ. В то же время, по сумме продаж самыми продаваемыми смартфонами стали Apple iPhone 11 128ГБ, Apple iPhone 11 64ГБ, а также Samsung Galaxy A51.