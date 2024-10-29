Названы «устаревшие» смартфоны, которые ничем не хуже моделей актуального поколения

Прогресс не так быстр, как нам кажется

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов перечислил смартфоны, которые со сменой поколений в 2024 считаются производителями «морально устаревшими», но при этом по технической части не уступают новейшим моделям этой же линейки.