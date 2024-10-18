Названы все причины, почему владельцы iPhone обновляют свои смартфоны реже владельцев Android

В 2024 году 32% пользователей iPhone сообщили, что использовали свои старые устройства три года и более, в то время как только 21% владельцев Android могут похвастаться аналогичным сроком эксплуатации. При этом 57% вышедших из эксплуатации телефонов Android были менее двух лет, а для iPhone этот показатель составляет 34%.

Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, выделяет несколько причин такой разницы в поведении пользователей. По его мнению, быстрая деградация Android-устройств по сравнению с iPhone является основной причиной.