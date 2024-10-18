Названы все причины, почему владельцы iPhone обновляют свои смартфоны реже владельцев Android

Названы все причины, почему владельцы iPhone обновляют свои смартфоны реже владельцев AndroidИсследование показывает разницу в поведении владельцев iPhone и Android
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В 2024 году 32% пользователей iPhone сообщили, что использовали свои старые устройства три года и более, в то время как только 21% владельцев Android могут похвастаться аналогичным сроком эксплуатации. При этом 57% вышедших из эксплуатации телефонов Android были менее двух лет, а для iPhone этот показатель составляет 34%.
Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, выделяет несколько причин такой разницы в поведении пользователей. По его мнению, быстрая деградация Android-устройств по сравнению с iPhone является основной причиной.
Для пользователя важно адекватное быстродействие устройства на новых версиях Android. И вот этого адекватного быстродействия пользователи Android-смартфонов не получают. Даже в Android-флагманах поздние прошивки служат не стимулом дольше пользоваться устройством, а наоборот — причиной продать его и купить более современный смартфон. Настолько снижается быстродействие и автономность, когда старый процессор заставляют «крутить» новейшие версии ОС с фирменными графическими надстройками.
Харитонов также подчеркивает, что качество камер на iPhone по-прежнему остается на высоком уровне, особенно в записи видео. Это создает дополнительную мотивацию для пользователей не менять свои устройства.
Несмотря на то, что пользователи iPhone дольше пользуются своими устройствами, стоимость владения Android-смартфоном значительно ниже: в среднем 11,5 долларов в месяц по сравнению с 30,3 доллара для iPhone.