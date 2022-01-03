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Не этого все ждали: в iPhone может появиться непривычная "челка"Осталось дождаться официального анонса
Марк Гурман из Bloomberg утверждает, что в моделях iPhone 14 не будет "челки" с датчиками. Вместо этого смартфоны будут иметь овальный вырез в верхней части экрана, хоть многие и надеятся на одно круглое отверстие.
Ранее Apple объясняла наличие “челки” тем, что она необходима для размещения датчиков, необходимых для фронтальной камеры, а также функции Face ID. Поэтому будет интересно посмотреть, как компании из Купертино удасться уместить все в отверстие меньшего размера.
Ранее издание The Elec утверждало, что iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будут поставляться с отдельным вырезом вместо их фирменной “челки”. Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо также подтверждал эту информацию. Учитывая, что подобного рода слухи стали появляться все чаще, можно в них и поверить.
Но есть и версия, что iPhone 14 и iPhone 14 Max будут по-прежнему оснащены “челкой”, а вот модели серии Pro будут поставляться уже с измененной формой модуля фронтальной камеры
Источник: Gizmochina