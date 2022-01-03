Не этого все ждали: в iPhone может появиться непривычная "челка"

Ранее Apple объясняла наличие “челки” тем, что она необходима для размещения датчиков, необходимых для фронтальной камеры, а также функции Face ID. Поэтому будет интересно посмотреть, как компании из Купертино удасться уместить все в отверстие меньшего размера.

Ранее издание The Elec утверждало, что iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будут поставляться с отдельным вырезом вместо их фирменной “челки”. Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо также подтверждал эту информацию. Учитывая, что подобного рода слухи стали появляться все чаще, можно в них и поверить.

Но есть и версия, что iPhone 14 и iPhone 14 Max будут по-прежнему оснащены “челкой”, а вот модели серии Pro будут поставляться уже с измененной формой модуля фронтальной камеры