Не Galaxy S24 и не Pixel 8 Pro: назван самый мощный Android-смартфон на данный момент

Отметим, что в пятерку лидеров также вошли Red Magic 9 Pro+, Vivo X100 Pro и iQOO Neo9 Pro.

Напомним методологию тестирования: данные собирались с 1 по 31 марта 2024 года. При этом AnTuTu использует средние баллы, а не самые высокие. Для каждого смартфона учитываются не менее 1000 тестов.