Не каждый флагман может похвастаться таким: Xiaomi установит в Redmi K50 2K-дисплеи Samsung

Так, например, стало известно о том, что аппараты оснастят высококачественным 2K-дисплеем производства Samsung. Такой, к слову, получают далеко не все флагманы (даже более дорогие) от других производителей.

Представитель Xiaomi рассказал, что эти экраны будут самыми дорогими за всю историю бренда Redmi.