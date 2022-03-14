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Не каждый флагман может похвастаться таким: Xiaomi установит в Redmi K50 2K-дисплеи Samsung

Видимо, у компании большие планы на новинки
Несмотря на то, что анонс Redmi K50 состоится уже 17 марта, в сети продолжают всплывать всё новые подробности о смартфонах линейки.
Не каждый флагман может похвастаться таким: Xiaomi установит в Redmi K50 2K-дисплеи Samsung

Так, например, стало известно о том, что аппараты оснастят высококачественным 2K-дисплеем производства Samsung. Такой, к слову, получают далеко не все флагманы (даже более дорогие) от других производителей.

Представитель Xiaomi рассказал, что эти экраны будут самыми дорогими за всю историю бренда Redmi.

Не каждый флагман может похвастаться таким: Xiaomi установит в Redmi K50 2K-дисплеи Samsung

Напомним, что от китайского IT-гиганта ждут сразу два смартфона в линейке Redmi K50. В основу одного из них ляжет чип Dimensity 8100, а другого — Dimensity 9000. При этом оба аппарата оснастят продвинутой системой охлаждения и поддержкой Bluetooth 5.3.

К сожалению, правдоподобной информации о цене устройств до сих пор нет.

Источник: Gizmochina
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