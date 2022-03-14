Не каждый флагман может похвастаться таким: Xiaomi установит в Redmi K50 2K-дисплеи Samsung

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Не каждый флагман может похвастаться таким: Xiaomi установит в Redmi K50 2K-дисплеи SamsungВидимо, у компании большие планы на новинки
Несмотря на то, что анонс Redmi K50 состоится уже 17 марта, в сети продолжают всплывать всё новые подробности о смартфонах линейки.
Так, например, стало известно о том, что аппараты оснастят высококачественным 2K-дисплеем производства Samsung. Такой, к слову, получают далеко не все флагманы (даже более дорогие) от других производителей.
Представитель Xiaomi рассказал, что эти экраны будут самыми дорогими за всю историю бренда Redmi.
Напомним, что от китайского IT-гиганта ждут сразу два смартфона в линейке Redmi K50. В основу одного из них ляжет чип Dimensity 8100, а другого — Dimensity 9000. При этом оба аппарата оснастят продвинутой системой охлаждения и поддержкой Bluetooth 5.3.
К сожалению, правдоподобной информации о цене устройств до сих пор нет.
Источник: Gizmochina