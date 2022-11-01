Не хотите возиться с заказом Redmi Note 12 Pro+ на AliExpress? Скоро смартфон появится за пределами Китая

Всё дело в том, что новинка засветилась в базе данных FCC. А это значит, что релиз на глобальном рынке состоится уже в самое ближайшее время.

Инсайдеры делились разными подробностями об это версии смартфона. Самая главная из них — это то, что Redmi Note 12 Pro+ получит название Xiaomi 12i HyperCharge.

Устройству приписывают MIUI 14, основанный на Android 13, прямо из коробки. Также девайс должен получить 6,67-дюймовый FullHD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и чип Dimensity 1080 в качестве основы.