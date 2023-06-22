Не очень выгодная покупка: Nothing Phone (2) будет стоить почти как iPhone 14

Главное, что мы узнали благодаря инсайдерам, это цена новинки — за версии 256 и 512 ГБ будут просить 729 и 849 евро соответственно. Для сравнения, прошлое поколение стоило на 250 евро дешевле.

Более того, Nothing Phone (2) в принципе по цене практически сравнялся с iPhone 14. Обычно цены в Европе и США отличаются валютой — это евро и доллары соответственно. А значит, в США, скорее всего, новинка от Nothing будет стоить $729 — всего на $70 дешевле флагманского iPhone.

Напомним, что Phone (2) получит процессор Snapdragon 8+ Gen 1 в качестве основы и батарею на 4700 мАч. Анонс новинки ожидается уже 11 июля.