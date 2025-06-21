Не оправдал ожиданий: Galaxy S25 Edge продаётся плохо

Официальной информации об этом ещё нет, но, как сообщают инсайдеры, Samsung сократила производство модели из-за слабого интереса потребителей. Возможно, потому, что Galaxy S25 Edge — сверхтонкий телефон с передовыми компонентами, но с некоторыми техническими компромиссами. В частности, это сниженная ёмкость аккумулятора ради тонкого корпуса.

Инсайдеры называют этот смартфон «головной болью Samsung» в силу того, что слабый спрос на Galaxy S25 Edge создал ещё одну проблему для компании. В следующем году вендор намеревался заменить Galaxy S26 Plus на вариант Edge, так как продажи модели Plus ниже, чем у обычных моделей и Ultra. Однако отсутствие интереса потребителей к Edge усложнило ситуацию для компании.