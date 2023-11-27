Не от хорошей жизни? Россияне стали в разы чаще покупать смартфоны в кредит

Согласно свежему отчету, россияне в 2023 году в 2.3 раза чаще обращались за кредитами на приобретение таких товаров, как смартфоны, ноутбуки и прочую электронику, по сравнению с тем же периодом в 2022 году.

Этот рост кредитования отмечен в различных банках и финансовых учреждениях. Например, в «Тинькофф Кредит Брокер» сообщили о 25% увеличении количества кредитных заявок за последний год.

В Сбербанке отмечают, что общий объем POS-кредитов (выдаются в точках продаж) вырос более чем в два раза по сравнению с 2021 годом. Среди наиболее популярных товаров, приобретаемых в кредит, лидируют телевизоры (рост на 145%), смартфоны (101%) и ноутбуки (87%).

Интересно, что из-за повышения ключевой ставки некоторые сети электроники сократили ассортимент товаров, доступных к приобретению в рассрочку, на 30%.