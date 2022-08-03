Не пиратские, а параллельно импортированные: добавят ли в RuStore и NashStore взломанные приложения

Согласно данным Google Trends, с начала событий на Украине скачивание приложений с пиратским контентом в России увеличилось на 300-400%. Разработчики подобных приложений подтверждают эту тенденцию и готовы разместить свои продукты в RuStore и NashStore. Но магазины утверждают, что добавят только приложения, не нарушающие авторские права.

При этом мнения экспертов в отношении будущего таких проектов разделились. Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин утверждает, что такие приложения будут нарушать закон в любом случае, поэтому их могут исключить из магазинов решением суда. И параллельный импорт не поможет.