Не пиратские, а параллельно импортированные: добавят ли в RuStore и NashStore взломанные приложения

Не пиратские, а параллельно импортированные: добавят ли в RuStore и NashStore взломанные приложенияМнения разделились
Согласно данным Google Trends, с начала событий на Украине скачивание приложений с пиратским контентом в России увеличилось на 300-400%. Разработчики подобных приложений подтверждают эту тенденцию и готовы разместить свои продукты в RuStore и NashStore. Но магазины утверждают, что добавят только приложения, не нарушающие авторские права.
При этом мнения экспертов в отношении будущего таких проектов разделились. Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин утверждает, что такие приложения будут нарушать закон в любом случае, поэтому их могут исключить из магазинов решением суда. И параллельный импорт не поможет.
Перспектив у пиратских приложений в отечественных сторах нет независимо от того, будут ли нарушаться права российских или иностранных правообладателей. И никакой «параллельный импорт кино» здесь не сработает, поскольку можно ввезти физический объект, но нельзя ввезти права.
Партнёр адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев, напротив, уверен, что такой вариант возможен, если маркетплейсам не будут угрожать иски или отказ от работы со стороны иностранных правообладателей.
В случае разрешения параллельного импорта в отношении фильмов размещение приложений с пиратским контентом может считаться в России легальной деятельностью.