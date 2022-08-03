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Не пиратские, а параллельно импортированные: добавят ли в RuStore и NashStore взломанные приложения

Мнения разделились
В российских магазинах приложений RuStore и NashStore могут появиться приложения с пиратами контентом — фильмами и другой продукцией. Такое станет возможным, если в России введут параллельный импорт на зарубежный контент.
Не пиратские, а параллельно импортированные: добавят ли в RuStore и NashStore взломанные приложения

Согласно данным Google Trends, с начала событий на Украине скачивание приложений с пиратским контентом в России увеличилось на 300-400%. Разработчики подобных приложений подтверждают эту тенденцию и готовы разместить свои продукты в RuStore и NashStore. Но магазины утверждают, что добавят только приложения, не нарушающие авторские права.

При этом мнения экспертов в отношении будущего таких проектов разделились. Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин утверждает, что такие приложения будут нарушать закон в любом случае, поэтому их могут исключить из магазинов решением суда. И параллельный импорт не поможет.

Перспектив у пиратских приложений в отечественных сторах нет независимо от того, будут ли нарушаться права российских или иностранных правообладателей. И никакой «параллельный импорт кино» здесь не сработает, поскольку можно ввезти физический объект, но нельзя ввезти права.

Алексей Бырдин
Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео»

Партнёр адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев, напротив, уверен, что такой вариант возможен, если маркетплейсам не будут угрожать иски или отказ от работы со стороны иностранных правообладателей.

В случае разрешения параллельного импорта в отношении фильмов размещение приложений с пиратским контентом может считаться в России легальной деятельностью.

Мерген Дораев
Партнёр адвокатского бюро ЕМПП
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