Не пожадничала: Apple сделает базовый iPhone 14 ещё дешевле

Кто-то говорит, что это будет первое за последние несколько лет поколение, стоимость которого возрастёт. Есть же те, кто наоборот считает, что купертиновцы всеми правдами будут стараться оставить ценник на прежнем уровне.

Судя по свежим данным инсайдеров, как минимум в случае с обыкновенным iPhone 14, без каких-либо приставок, правы будут те, кто вовсе склонен верить в падение цены. Так, базовый iPhone будет стоить от 750 долларов.

При этом те же источники сообщают, что Apple представит 7 сентября следующие четыре модели: iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Цена Pro-версий увеличится на 50 долларов в сравнении с моделями 2021 года: до 1050 и 1150 долларов. iPhone 14 Max будет начинаться от 850 долларов.

Напомним, что помимо новых смартфонов, от грядущей презентации компании ждут iPad 10 с изменённым дизайном и новеньких Apple Watch.