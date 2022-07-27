«Не прокатило»: в России рухнули продажи смартфонов после повышения цен

По мнению аналитиков, падение продаж связано со снижением реальных доходов россиян и ростом цен на новые смартфоны. Поэтому пользователи предпочитают не обновлять гаджеты, а ремонтировать.

В целом с продажами ситуация выглядит следующим образом. По информации Билайн, общие продажи смартфонов составляют 4-5,7 млн штук, в деньгах — 105 млрд рублей. Примерно такие цифры приводят в Tele2. Об этом же говорят и представители МТС — 4,5 млн смартфонов на сумму 103 млрд рублей.

В МТС отметили, что в целом продажи снизились на 30%. Директор по продажам «Мегафон» Давид Борзилов сообщил, что в компании заметили снижение на 17%, в Tele2 — 23% в штуках и на 12% в рублях.

По словам основателя агентства Telecom Daily Дениса Кускова, несмотря на параллельный импорт ассортимент устройств стал беднее, поэтому покупатели часто обращают внимание на подержанные смартфоны. Доля таких устройств выросла на 50%.