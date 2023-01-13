Не работает на максимуме: рекордную зарядку нового флагмана Realme протестировали

Не работает на максимуме: рекордную зарядку нового флагмана Realme протестировалиНо ещё есть время всё исправить
Китайский производитель смартфонов Realme объявил, что в феврале выпустит новый мобильный телефон Realme GT Neo 5.
Фото: GizChina
Ожидается, что это будет первое в мире устройство с зарядником рекордной мощности на 240 Вт. И тут, внезапно, незадолго до официального анонса, всплыли внутренние тесты производительности нового зарядного устройства.
Судя по ним, Realme GT Neo 5 с его помощью сможет достичь мощности зарядки в 224 Вт. Во-первых, это делает его первым смартфоном с показателем более 200 Вт. Во-вторых, это лишь 90% от заявленной изначально мощности.
GizChina
При этом, вполне вероятно, что в финальной версии мощность зарядки всё же достигнет 240 Вт.
Напомним, что Realme GT Neo 5 получит 6,7-дюймовый 1,5K-дисплей с частотой обновления 144 Гц. В основу девайса ляжет процессор Snapdragon 8+ Gen 1 с частотой 3,2 ГГц.