Не работает на максимуме: рекордную зарядку нового флагмана Realme протестировали

Ожидается, что это будет первое в мире устройство с зарядником рекордной мощности на 240 Вт. И тут, внезапно, незадолго до официального анонса, всплыли внутренние тесты производительности нового зарядного устройства.

Судя по ним, Realme GT Neo 5 с его помощью сможет достичь мощности зарядки в 224 Вт. Во-первых, это делает его первым смартфоном с показателем более 200 Вт. Во-вторых, это лишь 90% от заявленной изначально мощности.