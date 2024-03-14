Не Samsung и не iPhone: эксперты DxOMark назвали главный камерофон планеты

Этот флагман компании набрал 157 баллов, обойдя Huawei Mate 60 Pro+, который ранее считался лидером. Эксперты DxOMark хвалят Find X7 Ultra за отличную цветопередачу, точный баланс белого, высокую детализацию на средних и дальних дистанциях.

Однако не все идеально: при съемке вблизи камера может «мылить», а при видеосъемке иногда наблюдается нестабильность экспозиции и смазы на ночных снимках.