Не Samsung и не iPhone: эксперты DxOMark назвали главный камерофон планеты

Опубликовано 14 марта 2024, 07:54
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Не Samsung и не iPhone: эксперты DxOMark назвали главный камерофон планетыПобедил «китаец». Но не Xiaomi
Авторитетный ресурс по тестированию камер DxOMark опубликовал свежий рейтинг смартфонов 2024 года, и в нем сенсационно первое место занял не Samsung или iPhone, а Oppo Find X7 Ultra!
Этот флагман компании набрал 157 баллов, обойдя Huawei Mate 60 Pro+, который ранее считался лидером. Эксперты DxOMark хвалят Find X7 Ultra за отличную цветопередачу, точный баланс белого, высокую детализацию на средних и дальних дистанциях.
Однако не все идеально: при съемке вблизи камера может «мылить», а при видеосъемке иногда наблюдается нестабильность экспозиции и смазы на ночных снимках.
Несмотря на эти нюансы, смартфон по праву можно назвать королем мобильной фотографии. Напомним, что устройство было представлено не так давно — в январе 2024 года. Оно уже доступно для покупки.
Цена начинается от $840 за модель на 12/256 ГБ, а топовая версия 16/512 ГБ обойдется в $980.