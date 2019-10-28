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Не самый свежий флагман Xiaomi получил обновление до последней версии Android
Сразу видно, как компания относится к своим пользователям
В начале октября владельцы Xiaomi Mi 8 начали получать на свои устройства стабильную версию фирменной китайской оболочки MIUI 11, правда работающей на базе Android 9 Pie. Сейчас же стало известно, что владельцы этого же смартфона начали получать обновление также до MIUI 11, но уже на базе Android 10.
Правда стоит отметить, что на данный момент улучшенная версия фирменной прошивки распространяется лишь в Китае, но уже в ближайшее время она должна стать доступна по всему миру. Размер MIUI 11 на Android 10 составляет внушительные 2,1 ГБ. Вместе с новой версией зеленого робота, Xiaomi также добавила в обновление октябрьский патч безопасности от самой Google.
Разработчики при этом предупреждают, что многие сторонние приложения до сих не адаптированы под новую версию Android, в связи с чем пользователи могут столкнуться с проблемами совместимости. Напомним, что MIUI 11 была анонсирована еще в сентябре. Xiaomi планирует обновить большинство смартфонов на новую версию своей оболочки уже до конца 2019 года.
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