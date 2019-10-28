Не самый свежий флагман Xiaomi получил обновление до последней версии Android

Правда стоит отметить, что на данный момент улучшенная версия фирменной прошивки распространяется лишь в Китае, но уже в ближайшее время она должна стать доступна по всему миру. Размер MIUI 11 на Android 10 составляет внушительные 2,1 ГБ. Вместе с новой версией зеленого робота, Xiaomi также добавила в обновление октябрьский патч безопасности от самой Google.

Разработчики при этом предупреждают, что многие сторонние приложения до сих не адаптированы под новую версию Android, в связи с чем пользователи могут столкнуться с проблемами совместимости. Напомним, что MIUI 11 была анонсирована еще в сентябре. Xiaomi планирует обновить большинство смартфонов на новую версию своей оболочки уже до конца 2019 года.