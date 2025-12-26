Не сгинул: Apple всё же представит iPhone Air 2 осенью 2026 года, — инсайдер

Эти сведения предоставил инсайдер Fixed Focus Digital, который в публикации на Weibo сообщил, что Apple планирует представить iPhone Air 2 на осеннем мероприятии Apple, в сентябре 2026 года. Кроме того, инсайдер рассказал, что iPhone 17e готовится к выпуску весной и уже находится в массовом производстве.

Ранее сообщалось, что Apple планирует представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Fold на сентябрьском мероприятии следующего года. Также ожидалось, что iPhone Air 2, как и iPhone 18, а также iPhone 17e, появится на рынке весной 2027 года.

Согласно предположениям, iPhone Air 2 будет иметь двойную камеру заднего вида, увеличенную емкость аккумулятора, более привлекательную ценовую политику и технологию охлаждения с использованием паровой камеры.