Не спешите в магазины: скоро выйдет новый смартфон среднего класса Realme 11

Ожидается, что линейка будет включать три модели: Realme 11, 11 Pro и 11 Pro+. Благодаря многочисленным утечкам и слухам, мы уже знаем большинство деталей об этих телефонах.

Теперь же сама компания начала официально анонсировать новую серию. Последний тизер подтверждает наличие изогнутого экрана в новых моделях.

Не так давно вице-президент Realme Сю Цзи Чэйз опубликовал в Сети фотографию, на которой изображены GT Neo5, GT Neo5 SE и неизвестный смартфон из грядущей серии Realme 11.