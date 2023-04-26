Не спешите в магазины: скоро выйдет новый смартфон среднего класса Realme 11

Не спешите в магазины: скоро выйдет новый смартфон среднего класса Realme 11И две модели подороже
Realme готовит к запуску свою новую серию смартфонов Realme 11. Случиться это должно уже в мае.
Ожидается, что линейка будет включать три модели: Realme 11, 11 Pro и 11 Pro+. Благодаря многочисленным утечкам и слухам, мы уже знаем большинство деталей об этих телефонах.
Теперь же сама компания начала официально анонсировать новую серию. Последний тизер подтверждает наличие изогнутого экрана в новых моделях.
Не так давно вице-президент Realme Сю Цзи Чэйз опубликовал в Сети фотографию, на которой изображены GT Neo5, GT Neo5 SE и неизвестный смартфон из грядущей серии Realme 11.
И хоть изображение не даёт никаких намёков на то, какая именно модель представлена, но возможно, что все три будут оснащены изогнутым экраном. Новые телефоны могут быть анонсированы в начале мая, однако официальная дата запуска пока не объявлена.
Как уже упоминалось, в грядущей серии будет представлено три девайса. Подробности о базовой модели Realme 11 остаются скудными, но мы знаем практически всё о Pro-версиях.
Сообщается, что Realme 11 Pro и 11 Pro+ будут работать на ещё неанонсированном чипсете Dimensity 7000. Оба телефона, предположительно, будут оснащены 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.