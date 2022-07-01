Не так богаты, чтобы покупать дешёвое: Samsung S22 Ultra покупают чаще недорогих моделей Galaxy A

Судя по нему, флагманская линейка Galaxy S испытывает бурный рост. Так, если в 2021 году корейский IT-гигант произвёл лишь 26 млн смартфонов данной серии, то в 2022-м запланирован выпуск уже 29 млн устройств.

Что интересно, самый активный рост коснулся топовой модели серии — Galaxy S22 Ultra. На неё на сегодняшний день приходится половина производства.

Куда менее воодушевляющая ситуация вокруг A-серии. В 2019 году она продалась в количестве 190 млн штук, а в 2021-м данный показатель дошёл до 214 млн штук. И в планах Samsung было нарастить его до 275 млн, но последние подсчёты бренда наоборот привели к тому, что в 2022-м компания продаст в лучшем случае 212 смартфонов Galaxy A.