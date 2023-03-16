Не так уж и бюджетно: Samsung представила новые «доступные» смартфоны Galaxy A53 и A34

Оба устройства представлены в цветах Awesome Violet и Awesome Graphite. Предварительные заказы новинок стартуют с 30 марта. Galaxy A34 будет стоить 390 евро, Galaxy A54 — 490 евро.

Напомним, что не так давно Samsung подверглась критике за «дорисовывание» Луны при съёмке с 25-кратным зумом. Сама компания уже прокомментировала ситуацию, признав, что использует ИИ для улучшения качества итогового снимка.