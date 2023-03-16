Не так уж и бюджетно: Samsung представила новые «доступные» смартфоны Galaxy A53 и A34

Не так уж и бюджетно: Samsung представила новые «доступные» смартфоны Galaxy A53 и A34На базе процессоров Exynos и Dimensity
Компания Samsung представила сразу два недорогих смартфона — Galaxy A54 и A34.
Фото: Android Authority
Galaxy A54 получил 6,4-дюймовый дисплей, процессор Exynos 1380 и тройную основную камеру с сенсорами на 50, 12 и 5 Мп.
Galaxy A34, в свою очередь, оснащён 6,6-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 2340x1080 пикселей и процессором Dimensity 1080. Основная камера также тройная, но уже на 48, 8 и 5 Мп.
Android Authority
Оба устройства представлены в цветах Awesome Violet и Awesome Graphite. Предварительные заказы новинок стартуют с 30 марта. Galaxy A34 будет стоить 390 евро, Galaxy A54 — 490 евро.
Напомним, что не так давно Samsung подверглась критике за «дорисовывание» Луны при съёмке с 25-кратным зумом. Сама компания уже прокомментировала ситуацию, признав, что использует ИИ для улучшения качества итогового снимка.