Не такой уж и ненужный? Топовую версию складного Google Pixel Fold за $2000 раскупили за сутки

Не такой уж и ненужный? Топовую версию складного Google Pixel Fold за $2000 раскупили за суткиНо можно выбрать вариант подешевле
Долгожданный смартфон Google Pixel Fold уже доступен для предварительного заказа, но, похоже, что топовая модель с 512 ГБ памяти уже распродана. Как минимум, в США.
Эта конкретная модель по цене $1919 предлагается в чёрном цвете под названием Obsidian и именно она вызвала повышенный интерес у покупателей.
В то время как вариант с 512 ГБ памяти пока что отсутствует на складах, официальный магазин Google по-прежнему предлагает версию с 256 ГБ в цветах Obsidian и Porcelain.
Те, кто заинтересован в топовой модели, могут присоединиться к «списку ожидания», чтобы получить уведомление, когда она снова появится в продаже.
К счастью, покупатели в Великобритании, Германии и Японии пока что могут оформить предварительный заказ на складной Pixel Fold с максимальным объёмом внутреннего накопителя.
Напомним, что смартфон работает на базе фирменного чипа Google — Tensor G2. На нём же работают актуальные флагманы Pixel 7 и Pixel 7 Pro, а также недавний Pixel 7a.