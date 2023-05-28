Не такой уж и ненужный? Топовую версию складного Google Pixel Fold за $2000 раскупили за сутки

Эта конкретная модель по цене $1919 предлагается в чёрном цвете под названием Obsidian и именно она вызвала повышенный интерес у покупателей.

В то время как вариант с 512 ГБ памяти пока что отсутствует на складах, официальный магазин Google по-прежнему предлагает версию с 256 ГБ в цветах Obsidian и Porcelain.

Те, кто заинтересован в топовой модели, могут присоединиться к «списку ожидания», чтобы получить уведомление, когда она снова появится в продаже.