Не телефон, а мечта: представлен мощный игровой смартфон Red Magic 9 Pro с плоской камерой и прозрачным корпусом

Устройство отличается уникальным дизайном: его задняя панель выполнена из одного куска стекла, обработанного по 15 технологиям, что обеспечивает идеально плоскую поверхность без выступающих элементов.

Толщина корпуса составляет всего 8.9 мм, что делает его одним из самых тонких в своем классе.

Red Magic 9 Pro оснащен 6.8-дюймовым экраном пятого поколения с технологией «суперконкурентного полноэкранного» дисплея, который способен отображать более 1 млрд цветов и достигать максимальной яркости в 1600 нит.

Смартфон поддерживает HDR10+ и обладает улучшенной частотой ШИМ-модуляции 2160 Гц для снижения нагрузки на глаза. Он будет доступен в трех цветовых вариантах, включая две версии с прозрачной задней крышкой.

Дополнительные подробности о Red Magic 9 Pro, включая его технические характеристики и цену, будут объявлены позже.