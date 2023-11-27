Не то Poco, не то Xiaomi: блогер показал флагманский Redmi K70 Pro на живых фото

Не то Poco, не то Xiaomi: блогер показал флагманский Redmi K70 Pro на живых фотоОсталось дождаться полноценного анонса
В сети появились живые фотографии нового флагмана Xiaomi — Redmi K70 Pro.
Эти снимки, опубликованные китайским блогером, раскрывают дизайн и некоторые ключевые характеристики устройства.
На фото видно, что Redmi K70 и K70 Pro представлены в двух цветовых вариантах — «Солнечный снег» и «Черное перо», каждый из которых имеет уникальную текстуру.
Устройства оснащены одиночным отверстием на экране под фронтальную камеру и тонкими рамками. Корпус новинки выполнен из алюминиевого сплава, а задняя крышка и рамка соединены с закругленными краями для улучшения ощущений в руке.
Базовый Redmi K70 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, в то время как Pro-версия получит более мощный Snapdragon 8 Gen 3.
Старшая модель также похвастается 2K-дисплеем от Huaxing Photoelectric с новейшим светоизлучающим материалом C8 и пиковой яркостью в 4000 нит.
Еще одна модель, Redmi K70E, будет оснащена процессором Tianji 8300-Ultra, аккумулятором на 5500 мАч с поддержкой 90 Вт быстрой зарядки и 1.5K-дисплеем.