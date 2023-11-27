Не то Poco, не то Xiaomi: блогер показал флагманский Redmi K70 Pro на живых фото

Эти снимки, опубликованные китайским блогером, раскрывают дизайн и некоторые ключевые характеристики устройства.

На фото видно, что Redmi K70 и K70 Pro представлены в двух цветовых вариантах — «Солнечный снег» и «Черное перо», каждый из которых имеет уникальную текстуру.

Устройства оснащены одиночным отверстием на экране под фронтальную камеру и тонкими рамками. Корпус новинки выполнен из алюминиевого сплава, а задняя крышка и рамка соединены с закругленными краями для улучшения ощущений в руке.