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Не только Redmi и Poco: Xiaomi создаст новый суббренд для выпуска смартфонов без MIUI
Долгое время Xiaomi выпускала все свои смартфоны под собственным брендом. Но затем, с целью найти новую публику, она создала два суббренда — Redmi и Poco. А скоро, судя по всему, к ним присоединится ещё один.
По данным инсайдеров, китайская компания планирует представить новую «дочку», которая будет выпускать смартфоны в среднебюджетном сегменте.
К сожалению, пока что нет информации о названии нового суббренда, но уже известно, что в основу её смартфонов лягут процессоры серии Snapdragon 7XX. Их ориентировочная цена — от 188 до 313 долларов.
Одной из интересных особенностей аппаратов станет отказ от MIUI в пользу оболочки более близкой к «чистому» Android.
Сама Xiaomi никак не прокомментировала появившиеся в Сети данные. Инсайдеры же не сообщили, когда стоит ждать анонса нового игрока на рынке недорогих телефонов.