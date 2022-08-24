Не только Redmi и Poco: Xiaomi создаст новый суббренд для выпуска смартфонов без MIUI

По данным инсайдеров, китайская компания планирует представить новую «дочку», которая будет выпускать смартфоны в среднебюджетном сегменте.

К сожалению, пока что нет информации о названии нового суббренда, но уже известно, что в основу её смартфонов лягут процессоры серии Snapdragon 7XX. Их ориентировочная цена — от 188 до 313 долларов.

Одной из интересных особенностей аппаратов станет отказ от MIUI в пользу оболочки более близкой к «чистому» Android.

Сама Xiaomi никак не прокомментировала появившиеся в Сети данные. Инсайдеры же не сообщили, когда стоит ждать анонса нового игрока на рынке недорогих телефонов.