Не только смартфоны: какие устройства Samsung покажет на июльской Galaxy Unpacked

Не только смартфоны: какие устройства Samsung покажет на июльской Galaxy UnpackedКомпании явно есть что показать
В следующем месяце состоится Galaxy Unpacked 2023 в Южной Корее, на котором Samsung представит множество интересных новинок.
Но каких именно? На этот вопрос может ответить свежая утечка пресс-рендеров от популярного инсайдера eveleaks.
Судя по ней, со сцены нам покажут не только складные смартфоны Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, но также флагманский планшет Galaxy Tab S9, смарт-часы Galaxy Watch 6 и беспроводные наушники Galaxy Buds 3.
Отметим, что по данным других источников, оба смартфона с гибким дисплеем будут работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. К тому же они будут совместимы со стилусом S Pen Fold Edition.
Что же до прочих устройств, то те же часы Galaxy Watch 6 Classic смогут похвастаться вращающимся безелем. Но будет и более «простая» версия без него — Galaxy Watch 6.
Напомним, что Galaxy Unpacked 2023 запланирован на 27 июля 2023 года.