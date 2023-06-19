Не только смартфоны: какие устройства Samsung покажет на июльской Galaxy Unpacked

Но каких именно? На этот вопрос может ответить свежая утечка пресс-рендеров от популярного инсайдера eveleaks.

Судя по ней, со сцены нам покажут не только складные смартфоны Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, но также флагманский планшет Galaxy Tab S9, смарт-часы Galaxy Watch 6 и беспроводные наушники Galaxy Buds 3.

Отметим, что по данным других источников, оба смартфона с гибким дисплеем будут работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. К тому же они будут совместимы со стилусом S Pen Fold Edition.