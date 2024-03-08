Не устанавливайте iOS 17.4 — она «сожрет» батарейку вашего iPhone

В соцсетях разгорается скандал: многие пользователи Apple жалуются, что после установки обновления, батарея просто тает на глазах. Кто-то потерял 40% заряда за пару часов, у кого-то «съело» 13% только пока пару постов писали.

Что с этим делать? Если у вас та же проблема, вот пара советов:

Во-первых, не торопитесь. После обновления iPhone часто работает за троих: обновляет приложения, строит индексы, всякое такое. День-другой такая «лихорадка» может продолжаться, потом все вернется в норму.

Не помогает? Попробуйте жесткую перезагрузку: зажмите боковую кнопку (или кнопку уменьшения громкости), дождитесь ползунка выключения, потом снова включите телефон.

Стоит проверить обновления всех приложений – после iOS 17.4 какие-то из них могли «заглючить» и фоном разряжать батарею. А еще уделите внимание разделу «Настройки» > «Аккумулятор». Там видно, какие приложения самые прожорливые, иногда это помогает вычислить виновника.

Ну а пока ждем реакции от Apple.