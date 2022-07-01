Не всё так просто: несмотря на уход из России, Huawei в три раза увеличил количество вакансий для россиян

Как отмечается, в три раза увеличено количество вакансий в сфере продаж и более чем в два раза — специалистов по производству и обслуживанию электроники. Поэтому, несмотря на уход из России, Huawei увеличила количество вакансий за первые полгода 2022 года на 49% — 814 против 545 по сравнению с этим периодом в прошлом году.

Специалисты предполагают, что это связано с желанием компании остаться в России. Поставки как продукции, так и комплектующих могут быть налажены через страны СНГ. Причём такая заинтересованность Huawei в российских сотрудниках уже вызвала опасения у конкурентов.