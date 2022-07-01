Не всё так просто: несмотря на уход из России, Huawei в три раза увеличил количество вакансий для россиян

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Не всё так просто: несмотря на уход из России, Huawei в три раза увеличил количество вакансий для россиянКонкуренты уже обеспокоены
Компания Huawei официально не объявляла об уходе из России, но фактически прекратила поставлять продукцию. Тем не менее производитель заметно увеличил количество вакансий для россиян.
Как отмечается, в три раза увеличено количество вакансий в сфере продаж и более чем в два раза — специалистов по производству и обслуживанию электроники. Поэтому, несмотря на уход из России, Huawei увеличила количество вакансий за первые полгода 2022 года на 49% — 814 против 545 по сравнению с этим периодом в прошлом году.
Специалисты предполагают, что это связано с желанием компании остаться в России. Поставки как продукции, так и комплектующих могут быть налажены через страны СНГ. Причём такая заинтересованность Huawei в российских сотрудниках уже вызвала опасения у конкурентов.