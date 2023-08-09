Неанонсированные iPhone засветились в свежей версии tvOS 17

Интересное открытие было сделано благодаря коду бета-версии tvOS 17: в нём обнаружились идентификаторы нескольких неанонсированных моделей iPhone.

Согласно данным, найденным в исходниках системы, четыре новые модели iPhone были добавлены в tvOS 17 beta 1. Это модели с идентификаторами iPhone15,4, iPhone15,5, iPhone16,1 и iPhone16,2.

Основываясь на предыдущих идентификаторах, можно предположить, что iPhone15,4 и iPhone15,5 будут новыми iPhone 15 и iPhone 15 Plus. В то же время iPhone16,1 и iPhone16,2 — это, вероятно, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Слухи гласят, что iPhone 15 и 15 Plus оснастят тем же чипом A16 Bionic, что и текущий iPhone 14 Pro.