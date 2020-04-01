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Неанонсированный антикризисный iPhone 9 появился на официальном сайте Apple до анонса
По достаточно неожиданной многими цене
Недавние слухи гласили о том, что Apple должна анонсировать свой новый недорогой iPhone 9 вчера, а его продажи должны начаться уже 5 апреля. К сожалению, слухи так и остались слухами, а американская компания так ничего и не представила. Но зато случилось кое-что другое: неанонсированный антикризисный iPhone появился на официальном сайте Apple до, собственно, анонса.
Речь идет о китайской версии сайта, на которой “засветился” не только внешний вид нового iPhone 9, но и его цена — 422 доллара. Это, конечно, все же выше, чем изначально ожидаемые 399 долларов, но учитывая, что цены указаны для китайского рынка, вполне вероятно, что в США устройство будет стоить заветные “почти 400 долларов”.
На момент написания материала, на официальном сайте Apple данная страничка была удалена, но по сети уже успели распространиться скриншоты со всеми подробностями. Напомним, что судя по последним данным, новенький iPhone 9 оснастят 4,7-дюймовым дисплеем, дизайном как у iPhone 8, а также процессором Apple A13 от iPhone 11. К сожалению, никакой более-менее точной информации о дате анонса устройства в сети нет.