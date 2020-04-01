Неанонсированный антикризисный iPhone 9 появился на официальном сайте Apple до анонса

Недавние слухи гласили о том, что Apple должна анонсировать свой новый недорогой iPhone 9 вчера, а его продажи должны начаться уже 5 апреля. К сожалению, слухи так и остались слухами, а американская компания так ничего и не представила. Но зато случилось кое-что другое: неанонсированный антикризисный iPhone появился на официальном сайте Apple до, собственно, анонса.