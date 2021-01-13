Телефоны
Сегодня 12:31
Неанонсированный Black Shark 4 обогнал Xiaomi Mi 11 по производительности
А ведь оба смартфона получили флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888
Нескольким ранее китайская компания Xiaomi сообщила о том, что в скором времени представит смартфон Black Shark 4 для геймеров. Сейчас же стало известно, что неанонсированная новинка обогнала по производительности флагманский Xiaomi Mi 11.
Информацию об этом предоставил официальный источник, а именно генеральный директор бренда Луо Юйчжоу (Luo Yuzhou). Он разместил на своей странице в китайской социальной сети Weibo результаты теста на производительности Black Shark 4, который был осуществлен в популярном бенчмарке Antutu.
Так, согласно опубликованным данным, Black Shark 4 удалось набрать порядка 788 505 баллов. В то же время, флагманский Xiaomi Mi 11 набрал в этом тесте лишь 710 000 баллов. Примечательно, что оба устройства работают на базе топового чипсета Qualcomm Snapdragon 888.