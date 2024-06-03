Неанонсированный чип Snapdragon 8 Gen 4 разогнали до впечатляющих 4.2 ГГц

Согласно последним слухам, производительные ядра этого чипа работают именно на этой частоте, что позволило прототипу Snapdragon 8 Gen 4 набрать 10 000 баллов в многоядерном тесте, оставив позади Apple A17 Pro.

Snapdragon 8 Gen 4 ожидается к официальному анонсу в октябре. А это значит, что у Qualcomm еще есть несколько месяцев для доработки.

Информация, появившаяся в китайской соцсети Weibo от Digital Chat Station, указывает на значительный прирост производительности как в одноядерных, так и в многоядерных тестах.

В тесте Geekbench 6, например, Snapdragon 8 Gen 4 достиг 3000 и 10 000 баллов в одноядерных и многоядерных тестах соответственно.

Однако важно отметить, что данные результаты были получены в лабораторных условиях и они могут не полностью отражать реальную производительность.

Температура окружающей среды может значительно повлиять на эти показатели. Также нет информации о потреблении энергии Snapdragon 8 Gen 4, что оставляет вопрос об эффективности чипа открытым.