Неанонсированный флагман Redmi показал себя на тестах в играх

Компания уже подтвердила, что Redmi Note 8 Pro станет первым смартфоном в мире, который получит сетевой сертификат TUV Rheinland, гарантирующий стабильное подключение с минимальными задержками. Демонстрация подтверждает, что задержки в онлайн-играх на Honor 9X Pro регулярно оказываются заметно больше.

Полноценный анонс смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro ещё только ожидается 29 августа 2019 года. Смартфоны должны стать первыми Redmi и Xiaomi с камерой на 64 Мп. Также компания подтвердила использование процессора MediaTek Helio G90T.