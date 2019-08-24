Неанонсированный флагман Redmi показал себя на тестах в играх

Китайская компания Xiaomi опубликовала в социальной сети Weibo ролик с готовящимся к выходу смартфоном Redmi Note 8 Pro, пока не представленном производителем официально.
Изюминка ролика в том, что в нём смартфон вживую тестируется на производительность в онлайн-играх и сравнивается с конкурирующей недавней новинкой, Honor 9X Pro.
Компания уже подтвердила, что Redmi Note 8 Pro станет первым смартфоном в мире, который получит сетевой сертификат TUV Rheinland, гарантирующий стабильное подключение с минимальными задержками. Демонстрация подтверждает, что задержки в онлайн-играх на Honor 9X Pro регулярно оказываются заметно больше.
Полноценный анонс смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro ещё только ожидается 29 августа 2019 года. Смартфоны должны стать первыми Redmi и Xiaomi с камерой на 64 Мп. Также компания подтвердила использование процессора MediaTek Helio G90T.