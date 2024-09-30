Неанонсированный флагман Xiaomi 15 Ultra зарегистрировали для продажи в России

Но еще до этого события в базе данных ЕЭК была зарегистрирована модель 25010PN30G, которую эксперты уже идентифицировали как Xiaomi 15 Ultra.

Хотя официальных деталей о смартфоне пока нет, утечки говорят о впечатляющих характеристиках.

В частности, ожидается, что Xiaomi 15 Ultra получит 200-мегапиксельный перископический объектив, аккумулятор на 6200 мАч, а также будет работать на основе процессора нового поколения от Qualcomm. В качестве операционной системы выступит HyperOS 2.0, созданный на базе Android 15.

Младшие модели серии Xiaomi 15 будут представлены в Китае уже в конце октября, а флагман, судя по всему, появится вскоре после этого.