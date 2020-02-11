Неанонсированный флагман Xiaomi Mi 10 поступил в продажу раньше презентации

Так, популярный интернет-инсайдер Xiaomishka опубликовал в сети фотографию, на которой изображен чек, полученный одним из первых покупателей Xiaomi Mi 10. Судя по нему, версия смартфона с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти в Китае будет продаваться за 544 доллара. Таким образом, компания вновь смогла сдержать цену на флагманский аппарат в узде, чем явно заслужит еще большую любовь фанатов по всему миру. Напомним, что долгое время по сети ходили разговоры о том, что новинка Xiaomi может получить ценник в размере от 600 до 700 долларов за минимальную комплектацию.