Неанонсированный флагман Xiaomi Mi 11 может получить 2К дисплей и огромный аккумулятор

Судя по всему, новинка сможет превзойти предшественника Xiaomi Mi 10 Pro, который, к слову, на данный момент является наиболее производительным смартфоном китайского гиганта. Так, по словам инсайдеров, Xiaomi Mi 11 будет работать на базе энергоэффективного процессора Snapdragon 875. Новинке приписывают 2К экран с встроенной селфи-камерой, частота обновления которого составит 144 Гц. Также источники отмечают, смартфон могут оснастить огромным аккумулятором на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт.

Более того, Xiaomi Mi 11 может удивить и своими фотовозможностями, поскольку сообщается, что устройство может получит камеру на 150, 40, 21 и 8 Мп. Предполагается, что аппарат будет официально представлен в первом квартале 2021 года.