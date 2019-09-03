Неанонсированный iPhone показал свою производительность

Он работает под управлением операционной системы iOS 13.1, получил 4 ГБ оперативной памяти и процессор A13. Отметим, что текущее поколение iPhone XR имеет только 3 ГБ ОЗУ. У нового процессора увеличилась тактовая частота до 2,66 ГГц против 2,49 ГГц у прошлогоднего A12.

В одноядерном тесте смартфон набрал 5415 баллов, что больше результатов A12 на 13%, а в многоядерном — 11 394 балла, на уровне A12.