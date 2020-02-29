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Неанонсированный конкурент Redmi Note 9 прошел тест на производительность
Речь о Realme 6
Напомним, что до презентации Realme 6 еще пять дней, однако уже сейчас неанонсированный конкурент Redmi Note 9 прошел тест на производительность. Так, в базе известного бенчмарка Geekbench были найдены результаты его тестирования.
Благодаря проведению данного теста, к слову, также подтвердилась информация о том, что устройство получит процессор MediaTek Helio G90. Кроме того, стало известно, что Realme 6 будет работать на базе операционной системы Android 10 с 8 Гб оперативной памяти.
Что касается результатов теста на производительность, то неанонсированному смартфону в нем удалось набрать 508 баллов, тогда как при эксплуатации всех ядер MediaTek Helio G90 он набрал 1633 балла. Напомним, что Realme 6, а также его старшую модель 6 Pro, должны представить 5 марта, тогда как продажи запланированы на 15 марта.