Неанонсированный смартфон XIaomi Redmi Note 12T Pro впервые засветился в Сети

Теперь же компания активно готовится анонсировать свежую модель линейки — Redmi Note 12T Pro. По данным инсайдеров, новинка получила модельный номер 23049RAD8C и прошла сертификацию в Китае. Она-то и подтвердила, что телефон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Помимо этого, инсайдеры заявляют, что в основу девайса ляжет процессор среднего уровня Snapdragon 7 Gen 2. Ему также приписывают 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FullHD и частотой обновления до 120 Гц.