Неанонсированный смартфон XIaomi Redmi Note 12T Pro впервые засветился в Сети

Неанонсированный смартфон XIaomi Redmi Note 12T Pro впервые засветился в СетиТеперь мы знаем о нём чуточку больше
Xiaomi анонсировала линейку Redmi Note 12 осенью 2022 года. По словам представителей компании, за это время ей удалось продать уже более 350 000 устройств серии.
Фото: Xiaomi
Теперь же компания активно готовится анонсировать свежую модель линейки — Redmi Note 12T Pro. По данным инсайдеров, новинка получила модельный номер 23049RAD8C и прошла сертификацию в Китае. Она-то и подтвердила, что телефон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт.
Помимо этого, инсайдеры заявляют, что в основу девайса ляжет процессор среднего уровня Snapdragon 7 Gen 2. Ему также приписывают 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FullHD и частотой обновления до 120 Гц.
NotebookCheck.net
Основная камера Redmi Note 12T Pro будет тройной: на 50, 8 и 2 Мп. Ёмкость аккумулятора составит 5500 мАч.
На данный момент нет точной информации, как скоро новинка будет представлена. Но учитывая, что она уже прошла сертификацию в Китае, ждать явно осталось недолго.