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09:54, 07 февраля 2023
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Неанонсированный смартфон XIaomi Redmi Note 12T Pro впервые засветился в Сети

Теперь мы знаем о нём чуточку больше

Xiaomi анонсировала линейку Redmi Note 12 осенью 2022 года. По словам представителей компании, за это время ей удалось продать уже более 350 000 устройств серии.

Неанонсированный смартфон XIaomi Redmi Note 12T Pro впервые засветился в Сети

Фото: Xiaomi

Теперь же компания активно готовится анонсировать свежую модель линейки — Redmi Note 12T Pro. По данным инсайдеров, новинка получила модельный номер 23049RAD8C и прошла сертификацию в Китае. Она-то и подтвердила, что телефон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Помимо этого, инсайдеры заявляют, что в основу девайса ляжет процессор среднего уровня Snapdragon 7 Gen 2. Ему также приписывают 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FullHD и частотой обновления до 120 Гц.

Неанонсированный смартфон XIaomi Redmi Note 12T Pro впервые засветился в Сети

NotebookCheck.net

Основная камера Redmi Note 12T Pro будет тройной: на 50, 8 и 2 Мп. Ёмкость аккумулятора составит 5500 мАч.

На данный момент нет точной информации, как скоро новинка будет представлена. Но учитывая, что она уже прошла сертификацию в Китае, ждать явно осталось недолго.

Источник:NotebookCheck.net
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#Xiaomi
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#Redmi Note 12
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