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Неанонсированный Xiaomi Redmi K40 полностью рассекречен
Его могут представить 25 февраля
В сети продолжает распространяться информация о неанонсированном смартфоне китайской компании Xiaomi под брендом Redmi - Redmi K40. На этот раз источники поделились скриншотом MIUI, благодаря которому устройство было полностью рассекречено.
Так, согласно обнародованным данным, Redmi K40 будет работать на базе Snapdragon 870. Смартфон получит 6,81-дюймовый экран с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц. Компания выпустит модификацию на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти с емким аккумулятором на 4500 мАч.
Что касается фотовозможностей, основная камера получит четыре модуля на 108, 8, 5 и 2 Мп, тогда как врезанная в экран селфи-камера рассчитана на 30 Мп. Анонс аппарата запланирован на 25 февраля.