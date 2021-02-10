Неанонсированный Xiaomi Redmi K40 полностью рассекречен

Так, согласно обнародованным данным, Redmi K40 будет работать на базе Snapdragon 870. Смартфон получит 6,81-дюймовый экран с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц. Компания выпустит модификацию на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти с емким аккумулятором на 4500 мАч.