Телефоны
Сегодня 15:53
Неанонсированный Xiaomi Redmi Note 9S "засветился" на фото в рабочем состоянии
Теперь мы знаем, сколько баллов новинка набирает в AnTuTu
Совсем недавно Xiaomi представила свои новые недорогие смартфоны Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. И хоть устройства и получились достаточно спорными, а сама Xiaomi не планирует “завозить” их на родной китайский рынок, глобальная версия новинок все же увидит свет. Сейчас же неанонсированный Redmi Note 9S, который на самом деле представляет из себя просто переименованный Redmi Note 9 Pro, “засветился” на фото в рабочем состоянии.
Источником утечки стал популярный интернет-инсайдер Xiaomishka, а благодаря опубликованной фотографии мы не только можем увидеть, как будет выглядеть Redmi Note 9S, но также и то, что смартфон сумел набрать в бенчмарке AnTuTu аж более 280 тыс баллов! Напомним, что смартфон, судя по всему, будет работать на базе процессора Snapdragon 720G, оснащаться аккумулятором на 5020 мАч, а также иметь поддержку проводной зарядки на 18 Вт.
К сожалению, в сети все еще никакой информации о том, когда же нам стоит ждать анонса новинки. Вполне возможно, что состоится презентация уже в апреле текущего года — спустя какое-то время после анонса Redmi K30 Pro.