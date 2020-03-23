Неанонсированный Xiaomi Redmi Note 9S "засветился" на фото в рабочем состоянии

Совсем недавно Xiaomi представила свои новые недорогие смартфоны Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. И хоть устройства и получились достаточно спорными, а сама Xiaomi не планирует “завозить” их на родной китайский рынок, глобальная версия новинок все же увидит свет. Сейчас же неанонсированный Redmi Note 9S, который на самом деле представляет из себя просто переименованный Redmi Note 9 Pro, “засветился” на фото в рабочем состоянии.