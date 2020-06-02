Недавнее обновление iOS "сломало" не только iPad, но и iPhone

По крайней мере, именно об этом заявляют многочисленные публикации в сети. Так, в них множество различных пользователей iPhone жалуются на то, что они столкнулись сразу с несколькими проблемами после установки iOS 13.5. В их число, помимо всего прочего, также вошли как обыкновенные, так и бесконечные перезагрузки.

Есть также и те пользователи, которые столкнулись с резким увеличением “жора” заряда после обновления — проблема имеется даже у владельцев iPhone 11 Pro Max, на емкости аккумулятора которого акцентировали свое внимание как блогеры и обзорщики, так и сама компания Apple.

Напомним, что как минимум с проблемой бесконечной перезагрузки чуть ранее столкнулись и владельцы iPad, обновившие свои планшеты до iPadOS 13.4.1 и iPadOS 13.5.