Недорогие Android-смартфоны получат 144 Гц частоту обновления экрана

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Недорогие Android-смартфоны получат 144 Гц частоту обновления экранаА ведь раньше таким могли похвастаться лишь «игровые» Red Magic, Black Shark и т.д.
В сети появилась информация сразу о двух свежих разработках Qualcomm — платформах SM6375 и SM6225. Есть шансы, что первые смартфоны на их базе мы увидим уже в 2021 году.
На основе первой наработки могут выйти сразу два новых чипа Qualcomm — Snapdragon 695 и Snapdragon 695G. Это будут среднебюджетные решения, отличающиеся лишь частотой CPU и GPU.
Главной особенностью новых процессоров должна стать поддержка 144 Гц дисплеев, передаёт PhoneArena. Это означает, что уже в ближайшем будущем мы можем получить целую россыпь недорогих смартфонов, частота обновления экрана в которых будет сопоставима с таковой у игровых телефонов.
Вторая платформа — SM6225 — претендует на то, чтобы стать основой для базового чипа в линейке Snapdragon 6XX. Инсайдеры сравнивают его со Snapdragon 765 и пишут, что он может заменить Snapdragon 665. К слову, 665-й вышел ещё в далёком 2018 году.