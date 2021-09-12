Недорогие Android-смартфоны получат 144 Гц частоту обновления экрана

На основе первой наработки могут выйти сразу два новых чипа Qualcomm — Snapdragon 695 и Snapdragon 695G. Это будут среднебюджетные решения, отличающиеся лишь частотой CPU и GPU.

Главной особенностью новых процессоров должна стать поддержка 144 Гц дисплеев, передаёт PhoneArena. Это означает, что уже в ближайшем будущем мы можем получить целую россыпь недорогих смартфонов, частота обновления экрана в которых будет сопоставима с таковой у игровых телефонов.

Вторая платформа — SM6225 — претендует на то, чтобы стать основой для базового чипа в линейке Snapdragon 6XX. Инсайдеры сравнивают его со Snapdragon 765 и пишут, что он может заменить Snapdragon 665. К слову, 665-й вышел ещё в далёком 2018 году.