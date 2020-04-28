Недорогие смартфоны научат заряжаться наполовину всего за 15 минут

Напомним, что еще в далеком 2017 году Qualcomm официально представила стандарт Quick Charge 4+. В связи с чем многие пользователи, ожидая новый стандарт, думали о Quick Charge 5 или 5+, но никак не о выпущенном вчера Quick Charge 3+. Сообщается, что новый стандарт оснастит быстрой зарядкой недорогие модели смартфонов. Так, в число устройств, которые будут иметь поддержку новинки, входят смартфоны на базе Qualcomm Snapdragon 765, Snapdragon 765G, а также будущих процессорах Snapdragon.

Отмечается, что благодаря новому стандарту пользователи недорогих смартфонов смогут зарядить устройство наполовину всего за 15 минут, что, к слову, на 35% быстрее прошлых поколений. Кроме того, температура нагрева Quick Charge 3+ как минимум на 9°С меньше. Также источники упоминают поддержку USB Type-A и Type-C, а также обратную совместимость с гаджетами Quick Charge прошлых поколений.