Недорогие смартфоны Neffos X20 и X20 Pro получили каплевидный вырез

Neffos X20 и X20 Pro оснащаются 6,26-дюймовыми дисплеями с соотношением сторон 19:9, двойными 13+5 Мп основными камерами с функциями портретной съёмки и создания эффекта боке. Аппаратной основой стал неназванный процессор, 4 ГБ оперативной памяти. Есть возможность увеличение встроенного объёма памяти до 128 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 4100 мАч.

Также смартфоны поддерживают разблокировку по лицу и режимы AI Beauty для улучшения селфи. Функция AI Scene Recognition позволяет основной камере определять до 17 различных сценариев и выбирать автоматически подходящие настройки для наилучшего фото.

Neffos X20 станет доступен на рынке в черном, синем, красном и пурпурном цветах, а Neffos X20 Pro – в черном, синем, зеленом и пурпурном. Ориентировочный срок поступления в продажу — июнь 2019 года. Цена пока не объявлена.