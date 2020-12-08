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Недорогие смартфоны под брендом LG начнут выпускать сторонние производители
Будем надеяться, что качество девайсов упадет не слишком сильно
Последние несколько лет у LG наблюдаются заметные проблемы с выпуском громких и прорывных флагманов. А теперь, как стало известно, компания намерена серьезно взяться за передачу выпуска недорогих смартфонов под собственным брендом сторонним производителям.
Таким образом, отныне корейский техногигант практически не будет иметь никакого отношения к доступным девайсам под маркой LG. И дизайн, и технологии для новинок в данном сегменте будут создаваться другими компаниями, передает слова LG издание Reuters.
При этом сама компания намерена уделять больше времени экспериментальным смартфонам. В качестве примера, приводится недавний LG Wing, который хоть и не был флагманом в привычном понимании, все же смог вызвать обсуждение общественности из-за необычного форм-фактора.