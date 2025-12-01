Недорогие смартфоны Realme и Redmi стали самыми популярными среди россиян осенью 2025 г

Лидером стал Realme Note 60X, далее — несколько версий Redmi A5, а также бюджетные Samsung и Tecno.

В целом устройства стоимостью до 20–25 тыс рублей формируют основную долю продаж — россияне выбирают простые и надежные модели с хорошей автономностью и большим экраном.

В денежном выражении ситуация противоположная: рынок формируют флагманские iPhone. Больше всего выручки принесли iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro, высокий спрос сохраняется и на iPhone 15, iPhone 16 и новые модели серии iPhone 17.

Среди Android-флагманов лидирует Samsung Galaxy S25 Ultra.

В М.Видео также отметили, что покупатели стали подходить к выбору смартфона рациональнее: обращают внимание на память, срок службы и характеристики камер.